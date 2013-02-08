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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 18:37 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货小涨,且周线连续第四周上扬

路透新加坡2月8日 - 马来西亚棕榈油期货周五区间波动小幅收高,市场交投清淡,周线小幅上涨,在农历春节假期前,交易商仍旧审慎.

市场人士正在等待今日稍后的美国农业部每月供应和需求报告,该报告可能显示大豆库存趋紧.

大豆和豆油产量减少可能将部份需求转移至棕榈油.

马来西亚棕榈油局下周三公布的的1月库存及产出数据,将提供更多的交投线索.

马来西亚金融市场下周一和周二将因农历春节假期休市.

截至收盘,马来西亚指标4月棕榈油期货 上涨0.4%至每吨2,560马币,盘中在2,532-2,562马币区间波动.

总成交量为16,581口,低于平常的25,000口.

棕榈油期货本周小涨0.1%,为连续第四周上涨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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