马来西亚期市: 棕榈油期货触及两周低点,受库存水准偏高影响

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透吉隆坡2月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四小跌至两周低点,数据显示马来西亚库存仍居高不下,因南美主要大豆种植地区的气候改善.
产业监管机构的数据显示,马来西亚1月棕榈油库存自纪录高点回落,降至258万吨,但降幅小于预期,引发部分卖压.
"尽管出口数据持续良好,但对于南美作物盛产(以及其对价格影响)的担忧,以及美国大豆市场面临淡季的情况,都使得期货市场受压,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称.
马来西亚指标4月棕榈油期货 下跌0.3%,收在每吨2,497马币,盘中曾跌至2,490马币,为1月30日以来最低.
整体成交量为20,263口,低于平常的25,000口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。