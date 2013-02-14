马来西亚期市: 棕榈油期货触及两周低点,受库存水准偏高影响

路透吉隆坡2月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四小跌至两周低点,数据显示马来西亚库存仍居高不下,因南美主要大豆种植地区的气候改善.

产业监管机构的数据显示,马来西亚1月棕榈油库存自纪录高点回落,降至258万吨,但降幅小于预期,引发部分卖压.

"尽管出口数据持续良好,但对于南美作物盛产(以及其对价格影响)的担忧,以及美国大豆市场面临淡季的情况,都使得期货市场受压,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称.

马来西亚指标4月棕榈油期货 下跌0.3%,收在每吨2,497马币,盘中曾跌至2,490马币,为1月30日以来最低.

整体成交量为20,263口,低于平常的25,000口.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)