马来西亚期市: 棕榈油期货小涨,出口增长料削减库存

路透新加坡2月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨,中止三日跌势,投资人预期上半月的强劲出口需求将降低库存.

船货调查商的数据显示,马来西亚2月1-15日棕榈油出口较上月同期间增长18%,引发库存可能从1月纪录高点258万吨下滑的期望.

"上半月的出口相当强劲,且产量可能再次下滑,市场因此受到支撑,"吉隆坡一外资经纪商的交易员称.

"3月出口税将调高至4.5%,因此本月毛棕榈油出口可能也会升高,"该交易员称.

马来西亚指标5月棕榈油期货 升1.3%至每吨2,539马币.

整体成交量为46,985口,几乎是平常25,000口的两倍.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)