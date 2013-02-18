马来西亚期市: 棕榈油期货小涨,出口增长料削减库存

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨,中止三日跌势,投资人预期上半月的强劲出口需求将降低库存.
船货调查商的数据显示,马来西亚2月1-15日棕榈油出口较上月同期间增长18%,引发库存可能从1月纪录高点258万吨下滑的期望.
"上半月的出口相当强劲,且产量可能再次下滑,市场因此受到支撑,"吉隆坡一外资经纪商的交易员称.
"3月出口税将调高至4.5%,因此本月毛棕榈油出口可能也会升高,"该交易员称.
马来西亚指标5月棕榈油期货 升1.3%至每吨2,539马币.
整体成交量为46,985口,几乎是平常25,000口的两倍.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。