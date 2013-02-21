马来西亚期市: 棕榈油期货下跌,因对冲基金结清部位传闻打击人气

但对于马来西亚产出放慢将帮助缓解库存的预期,阻止了棕榈油价格大跌.

"本月底出口相比1月可能会略微减少,但由于生产降幅超过了10%,出口减少不会造成多大影响."马来西亚一外资大宗商品经纪机构的交易员说.

"我觉得月底时库存会略微下降."该交易员补充道.1月库存水平已较263万吨的纪录高位减少1.9%.

"今天而言,短期支撑位是2,500马币,阻力位是2,550马币.存在一些获利了结操作和市场修正."

马来西亚指标5月棕榈油期货 下跌1.1%至每吨2,536马币,盘中在2,513-2,543马币间交投.

整体成交量为16,996口,低于平常的25,000口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 张明钧)