马来西亚期市: 棕榈油期货小跌,需求担忧持之不散

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
"有人担心3月需求可能继续疲软,交易员在想上升空间有多大."马来西亚一家商品经纪公司的交易员表示.
"一些消费者仍然谨慎,不愿在棕榈油需求出现改善迹象前买进."
马来西亚指标5月棕榈油期货 下跌0.2%至每吨2,532马币,但仍录得2%的周涨幅.盘中在2,527-2,555马币之间交投.
整体成交量为18,939口,低于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛说,技术分析显示棕榈油下看2月15日低点2,476马币,因其从2012年12月13日低点2,217形成的上升趋势或已完结.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。