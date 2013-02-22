马来西亚期市: 棕榈油期货小跌,需求担忧持之不散

"有人担心3月需求可能继续疲软,交易员在想上升空间有多大."马来西亚一家商品经纪公司的交易员表示.

"一些消费者仍然谨慎,不愿在棕榈油需求出现改善迹象前买进."

马来西亚指标5月棕榈油期货 下跌0.2%至每吨2,532马币,但仍录得2%的周涨幅.盘中在2,527-2,555马币之间交投.

整体成交量为18,939口,低于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛说,技术分析显示棕榈油下看2月15日低点2,476马币,因其从2012年12月13日低点2,217形成的上升趋势或已完结.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校)