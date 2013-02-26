马来西亚期市: 棕榈油期货触及五周低点,因海外市场疲弱

路透吉隆坡2月26日 - 马来西亚棕榈油期货周二下滑至逾五周来最低,疲弱的海外需求令投资者心存谨慎,不过乐观的出口数据和生产减慢有助于限制跌幅.

中国和美国的大豆市场继周一急速下滑后,仍维持疲势,且美国中西部和南美良好的天气改善了供给前景.

2月前25天的出口数据强于预期,因马来西亚棕榈油运抵欧洲和印度的船货增加,这限制了棕榈油期货价格进一步下滑.

"在一些负面的消息出炉后,当前的市场有些超卖."一交易商说到.

"且外围市场也对当前的跌势推波助澜.我们预期需求会很快回升,一旦卖压减弱价格将会回升."

指标5月合约 一度跌至每吨2,411马币,为1月21日以来最低,收报2,417,跌2.2%.

成交量报35,620口,高于均值25,000口.(完)