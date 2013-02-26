马来西亚期市: 棕榈油期货触及五周低点,因海外市场疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡2月26日 - 马来西亚棕榈油期货周二下滑至逾五周来最低,疲弱的海外需求令投资者心存谨慎,不过乐观的出口数据和生产减慢有助于限制跌幅.
中国和美国的大豆市场继周一急速下滑后,仍维持疲势,且美国中西部和南美良好的天气改善了供给前景.
2月前25天的出口数据强于预期,因马来西亚棕榈油运抵欧洲和印度的船货增加,这限制了棕榈油期货价格进一步下滑.
"在一些负面的消息出炉后,当前的市场有些超卖."一交易商说到.
"且外围市场也对当前的跌势推波助澜.我们预期需求会很快回升,一旦卖压减弱价格将会回升."
指标5月合约 一度跌至每吨2,411马币,为1月21日以来最低,收报2,417,跌2.2%.
成交量报35,620口,高于均值25,000口.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。