马来西亚棕榈油: 跌至逾六周低位,因出口数据不佳且南美天气好转

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至逾六周低位,连续第七个交易日下滑,因出口数据不佳,且拉美天气好转.
印度没有立即就进口税上调作出决定,限制跌幅.
马来西亚棕榈油2月出口需求疲软,从1月的146万吨下降至133万吨,仍然打压市场.
"最近南美天气好转,且出口数据不佳,令市场人气偏空,"驻新加坡一交易商称.
指标5月期胶 下跌0.6%,收报每吨2,396马币(林吉特).
总成交量为54,738口,较平常的25,000口高一倍多.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。