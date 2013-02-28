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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 19:22 BJT

马来西亚棕榈油: 跌至逾六周低位,因出口数据不佳且南美天气好转

路透新加坡2月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至逾六周低位,连续第七个交易日下滑,因出口数据不佳,且拉美天气好转.

印度没有立即就进口税上调作出决定,限制跌幅.

马来西亚棕榈油2月出口需求疲软,从1月的146万吨下降至133万吨,仍然打压市场.

"最近南美天气好转,且出口数据不佳,令市场人气偏空,"驻新加坡一交易商称.

指标5月期胶 下跌0.6%,收报每吨2,396马币(林吉特).

总成交量为54,738口,较平常的25,000口高一倍多.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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