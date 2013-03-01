马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾六周低点，市场静候行业会议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透新加坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾六周低点，连续第八个交易日下滑，因出口疲弱继续打压市场，且投资者在下周关键的行业会议前心存谨慎。
马来西亚棕榈油出口令交易商担心，一船货调查机构表示，2月棕榈油出口减少9.1%，且可能会进一步减少，因原本为零的出口关税本月将会增至4.5%。
此外，市场焦点也转向吉隆坡证券交易所下周将召开的棕榈油年度会议，届时Dorab Mistry和James Fry等业内分析机构将公布其价格展望。
“市场正静候Dorab Mistry将于下周公布的价格预估，可能其会偏空，”一分析师表示。
“2月出口逊于预期，原预期会减少3%。此外，海外市场的豆油价格亦下滑约1%，亦打压棕榈油市场。”
5月棕榈油合约 下滑1.3%，收报每吨2,368马币，为1月14日来最低。
总成交量报30,079口，高于日常的25,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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