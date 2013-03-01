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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾六周低点，市场静候行业会议

路透新加坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾六周低点，连续第八个交易日下滑，因出口疲弱继续打压市场，且投资者在下周关键的行业会议前心存谨慎。

马来西亚棕榈油出口令交易商担心，一船货调查机构表示，2月棕榈油出口减少9.1%，且可能会进一步减少，因原本为零的出口关税本月将会增至4.5%。

此外，市场焦点也转向吉隆坡证券交易所下周将召开的棕榈油年度会议，届时Dorab Mistry和James Fry等业内分析机构将公布其价格展望。

“市场正静候Dorab Mistry将于下周公布的价格预估，可能其会偏空，”一分析师表示。

“2月出口逊于预期，原预期会减少3%。此外，海外市场的豆油价格亦下滑约1%，亦打压棕榈油市场。”

5月棕榈油合约 下滑1.3%，收报每吨2,368马币，为1月14日来最低。

总成交量报30,079口，高于日常的25,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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