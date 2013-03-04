马来西亚期市：棕榈油价格小幅上涨，关注行业会议

路透吉隆坡3月4日 - 马来西亚棕榈油期货周一小幅上涨，摆脱超卖形势，结束连续八个交易日的跌势，同时投资者继续关注行业会议，以获得棕榈油前景方面的更多线索。

棕榈油价格上周跌逾6%，创下11月中旬以来最大单周跌幅，因有关南美大豆可能丰收预测，打压中国和美国大豆市场。

交易商也在关注吉隆坡证券交易所的年度棕榈油大会，将关注Dorab Mistry和James Fry主要分析师对于价格前景和行业线索的讲话？。

“市场今日小幅上涨，为超卖情况下的技术性反弹，”一交易商称。

“棕榈油大会期间，很多人将关注市场。他们更谨慎，”另一交易商称。

指标5月期货 上涨1.8%至每吨2,411马币(林吉特)。价格在2,375－2,415马币间窄幅波动。

总成交量为36,692口，略高于通常的25,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)