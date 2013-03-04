马来西亚期市：棕榈油价格小幅上涨，关注行业会议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡3月4日 - 马来西亚棕榈油期货周一小幅上涨，摆脱超卖形势，结束连续八个交易日的跌势，同时投资者继续关注行业会议，以获得棕榈油前景方面的更多线索。
棕榈油价格上周跌逾6%，创下11月中旬以来最大单周跌幅，因有关南美大豆可能丰收预测，打压中国和美国大豆市场。
交易商也在关注吉隆坡证券交易所的年度棕榈油大会，将关注Dorab Mistry和James Fry主要分析师对于价格前景和行业线索的讲话？。
“市场今日小幅上涨，为超卖情况下的技术性反弹，”一交易商称。
“棕榈油大会期间，很多人将关注市场。他们更谨慎，”另一交易商称。
指标5月期货 上涨1.8%至每吨2,411马币(林吉特)。价格在2,375－2,415马币间窄幅波动。
总成交量为36,692口，略高于通常的25,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。