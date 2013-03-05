马来西亚期市：棕榈油期货清淡交投中小幅下跌，关注棕榈油会议

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透吉隆坡3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二在清淡交投中小幅下跌，交易商关注重要的行业会议，以决定策略。上日的涨势带动价格脱离近两个月低位。
指标5月棕榈油期货 跌0.6%，至每吨2,399马币(林吉特)。价格在2,389-2,428马币之间窄幅波动。
总成交量清淡，为19,877口，低于平常的25,000口。
“上日试图推高市场，一些人士预期买盘继续，不过没有实现，”一交易商称。
“交易商多数等待分析师和演讲者的讲话，以获得更多线索。到明日为止交投料清淡，”他称。棕榈油会议在3月4-6日在马来西亚首都举行。
路透市场分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油料在阻力位每吨2,418马币左右徘徊，或者反弹至2,450马币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。