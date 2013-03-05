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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 18:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货清淡交投中小幅下跌，关注棕榈油会议

路透吉隆坡3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二在清淡交投中小幅下跌，交易商关注重要的行业会议，以决定策略。上日的涨势带动价格脱离近两个月低位。

指标5月棕榈油期货 跌0.6%，至每吨2,399马币(林吉特)。价格在2,389-2,428马币之间窄幅波动。

总成交量清淡，为19,877口，低于平常的25,000口。

“上日试图推高市场，一些人士预期买盘继续，不过没有实现，”一交易商称。

“交易商多数等待分析师和演讲者的讲话，以获得更多线索。到明日为止交投料清淡，”他称。棕榈油会议在3月4-6日在马来西亚首都举行。

路透市场分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油料在阻力位每吨2,418马币左右徘徊，或者反弹至2,450马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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