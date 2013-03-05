马来西亚期市：棕榈油期货清淡交投中小幅下跌，关注棕榈油会议

路透吉隆坡3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二在清淡交投中小幅下跌，交易商关注重要的行业会议，以决定策略。上日的涨势带动价格脱离近两个月低位。

“交易商多数等待分析师和演讲者的讲话，以获得更多线索。到明日为止交投料清淡，”他称。棕榈油会议在3月4-6日在马来西亚首都举行。