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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至一周高位，关注行业数据

路透吉隆坡3月7日 - 马来西亚棕榈油期货价格周四升至一周高位，对利好的行业报告，以及棕榈油库存下降的预期构成支撑，不过投资者情绪谨慎限制涨幅。

路透调查显示，投资者等待的美国农业部周五将公布的报告，料下调大豆供给前景。

马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布该国2月库存，料也会影响市场，路透对五个种植企业的调查显示，库存料降至六个月低位。

不过主要分析师在棕榈油年会上对今年价格作出不同的预测，令投资者谨慎。

“棕榈油市场方向仍然难确定。现在我们都在关注大豆方面，以及明天的美国农业部数据，”一交易商称。

指标5月期胶 收高1.5%，报每吨2,435马币(林吉特)，略低于盘中高位2,442马币，为2月27日以来高位。

成交总量为28,800口，高于平常水平的25,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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