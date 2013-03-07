马来西亚期市：棕榈油升至一周高位，关注行业数据

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透吉隆坡3月7日 - 马来西亚棕榈油期货价格周四升至一周高位，对利好的行业报告，以及棕榈油库存下降的预期构成支撑，不过投资者情绪谨慎限制涨幅。
路透调查显示，投资者等待的美国农业部周五将公布的报告，料下调大豆供给前景。
马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布该国2月库存，料也会影响市场，路透对五个种植企业的调查显示，库存料降至六个月低位。
不过主要分析师在棕榈油年会上对今年价格作出不同的预测，令投资者谨慎。
“棕榈油市场方向仍然难确定。现在我们都在关注大豆方面，以及明天的美国农业部数据，”一交易商称。
指标5月期胶 收高1.5%，报每吨2,435马币(林吉特)，略低于盘中高位2,442马币，为2月27日以来高位。
成交总量为28,800口，高于平常水平的25,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。