马来西亚期市：棕榈油期货微跌，因出口不振

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透新加坡7月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四微跌，因投资者担忧需求减弱，不过库存降幅大于预期帮助限制跌幅。
马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，6月库存下滑9.4%至165万吨，为2011年3月以来最低水准。预估降幅为4.2%。
这些数据帮助抵消了利空出口数据的影响。船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，7月1-10日棕榈油出口较上个月同期减少15.9%。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布，7月1-10日棕榈油产品出口较上月同期减少16.3%。
考虑受本周斋月开始前最后买入的活动，交易商此前对本月前10天的出口数据预估高于上述数据。
“(库存)数据本身对棕榈油价格利好，但我们认为船货调查机构的数据可能略微打击了人气，“马来西亚Kenanga Investment Bank的分析师Lim Seong Chun在报告中写道。
指标9月合约 下跌0.3%，收报每吨2,371马币(林吉特)。
总成交量为27,033口，低于均值的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张涛; 审校 田建华)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686