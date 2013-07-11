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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货微跌，因出口不振

路透新加坡7月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四微跌，因投资者担忧需求减弱，不过库存降幅大于预期帮助限制跌幅。

马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示，6月库存下滑9.4%至165万吨，为2011年3月以来最低水准。预估降幅为4.2%。

这些数据帮助抵消了利空出口数据的影响。船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，7月1-10日棕榈油出口较上个月同期减少15.9%。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布，7月1-10日棕榈油产品出口较上月同期减少16.3%。

考虑受本周斋月开始前最后买入的活动，交易商此前对本月前10天的出口数据预估高于上述数据。

“(库存)数据本身对棕榈油价格利好，但我们认为船货调查机构的数据可能略微打击了人气，“马来西亚Kenanga Investment Bank的分析师Lim Seong Chun在报告中写道。

指标9月合约 下跌0.3%，收报每吨2,371马币(林吉特)。

总成交量为27,033口，低于均值的35,000口。(完)

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(编译 张涛; 审校 田建华)
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