马来西亚期市：棕榈油期货连跌五天后反弹，但供应增加令后市承压

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡7月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，市场连跌五天后出现低接买盘，但棕榈油供应增加且出口需求疲软，抑制了乐观情绪。
棕榈油价格周二跌至年内低点，吸引买家重新入场。但交易商称棕榈油价格可能会继续承压。
船货调查公司数据显示，斋月开始导致需求放缓，令马来西亚7月上半月棕榈油出口比前月同期减少至多24%。
下半年产量增加的周期开始，也引发对本月库存增加的忧虑。6月马来西亚棕榈油库存降至165万吨，是两年多以来最低。
“过去几天市场跌幅超过150林吉特，因此肯定会出现一些回调，”一名外资商品经纪公司交易商表示。“但基本面仍然脆弱。印度等主要进口国的需求疲软，而棕榈油供应又将增加。”
指标10月棕榈油合约 周三收升1.1%至每吨2,252林吉特(马币)(706美元)，远离周二所及低点2,222林吉特，后者是12月13日以来低位。
总成交量为40,220口，高于3.5万口的日均水平。价格交投于2,236-2,274林吉特之间。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 王兴亚)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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