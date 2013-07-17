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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 18:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌五天后反弹，但供应增加令后市承压

路透新加坡7月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，市场连跌五天后出现低接买盘，但棕榈油供应增加且出口需求疲软，抑制了乐观情绪。

棕榈油价格周二跌至年内低点，吸引买家重新入场。但交易商称棕榈油价格可能会继续承压。

船货调查公司数据显示，斋月开始导致需求放缓，令马来西亚7月上半月棕榈油出口比前月同期减少至多24%。

下半年产量增加的周期开始，也引发对本月库存增加的忧虑。6月马来西亚棕榈油库存降至165万吨，是两年多以来最低。

“过去几天市场跌幅超过150林吉特，因此肯定会出现一些回调，”一名外资商品经纪公司交易商表示。“但基本面仍然脆弱。印度等主要进口国的需求疲软，而棕榈油供应又将增加。”

指标10月棕榈油合约 周三收升1.1%至每吨2,252林吉特(马币)(706美元)，远离周二所及低点2,222林吉特，后者是12月13日以来低位。

总成交量为40,220口，高于3.5万口的日均水平。价格交投于2,236-2,274林吉特之间。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 王兴亚)
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