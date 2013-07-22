马来西亚期市：棕榈油期货上涨，盘中陷于区间交投

路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一上扬，盘中陷于区间交投，因7月产出可能会低于预估，但出口迟滞打压了投资者胃纳。

马来西亚6月棕榈油产量增长2.3%，标志着下半年将进入产量上升周期。但7月产量料不会大幅增加，因种植园工人进入穆斯林斋月后缩减劳动时间。

一家外国商品经纪机构的交易员表示，“许多人认为产量会比上个月提高。但7月进入了斋月。我认为产量不会提高很多，可能不到5%。”

船货调查机构ITS称，马来西亚7月1至20日棕榈油出口较上月同期下降14%。法国兴业银行则称，同期出口减少13.4%。

指标10月棕榈油合约 上涨0.7%，收报2,272马币。盘中交投在2,245 至2,281马币之间。

总成交量为22,504口，低于3.5万口的日均水平。(完)

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