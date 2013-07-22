马来西亚期市：棕榈油期货上涨，盘中陷于区间交投

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一上扬，盘中陷于区间交投，因7月产出可能会低于预估，但出口迟滞打压了投资者胃纳。
马来西亚6月棕榈油产量增长2.3%，标志着下半年将进入产量上升周期。但7月产量料不会大幅增加，因种植园工人进入穆斯林斋月后缩减劳动时间。
一家外国商品经纪机构的交易员表示，“许多人认为产量会比上个月提高。但7月进入了斋月。我认为产量不会提高很多，可能不到5%。”
船货调查机构ITS称，马来西亚7月1至20日棕榈油出口较上月同期下降14%。法国兴业银行则称，同期出口减少13.4%。
指标10月棕榈油合约 上涨0.7%，收报2,272马币。盘中交投在2,245 至2,281马币之间。
总成交量为22,504口，低于3.5万口的日均水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻 审校 于春红)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月