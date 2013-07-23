更正-马来西亚期市：棕榈油期货上涨，盘中陷于区间交投

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：正文第四段译文有误，应为“另一家调查机构Societe Generale de Surveillance则称”，非“法国兴业银行则称”)
路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一上扬，盘中陷于区间交投，因7月产出可能会低于预估，但出口迟滞打压了投资者胃纳。
马来西亚6月棕榈油产量增长2.3%，标志着下半年将进入产量上升周期。但7月产量料不会大幅增加，因种植园工人进入穆斯林斋月后缩减劳动时间。
一家外国商品经纪机构的交易员表示，“许多人认为产量会比上个月提高。但7月进入了斋月。我认为产量不会提高很多，可能不到5%。”
船货调查机构ITS称，马来西亚7月1至20日棕榈油出口较上月同期下降14%。另一家调查机构Societe Generale de Surveillance则称，同期出口减少13.4%。
指标10月棕榈油合约 上涨0.7%，收报2,272马币。盘中交投在2,245 至2,281马币之间。
总成交量为22,504口，低于3.5万口的日均水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。