马来西亚期市：棕榈油期货小幅下跌，但产量较低的预期抑制跌幅

路透吉隆坡7月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二在交投淡静中小幅下跌0.6%，受需求忧虑打压，不过跌幅因预计7月产量令人失望而受到抑制。

6月马来西亚棕榈油库存降至两年低点165万吨，因斋月期间的需求提振了出口，并帮助抵消了产量增长的影响。

马来西亚7月1至20日棕榈油出口较上月同期下降14%。但交易商称，每日平均出货量仍较旺盛，他们将关注出口数据以衡量需求情况。

投资者预计7月产量将低于初步预估，因种植园工人进入穆斯林斋月后缩减劳动时间。

吉隆坡一外资商品经纪机构的交易商称，“产量有点令人失望，我们希望知道产量与预期相符还是略低。”

指标10月棕榈油合约 下跌0.6%，收报2,258马币。盘中交投在2,251 至2,283马币的窄幅区间之内。

总成交量为34,198口，与3.5万口的日均水平大致相当。(完)

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