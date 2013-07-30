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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创七个月最大单日百分比升幅，因出口有望好转

路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二录得近七个月最大单日升幅，因寄望7月下半月出口形势好转，尽管美国大豆市场疲软拖累棕榈油走势。

周三将公布7月马来西亚棕榈油船货数据，尽管预计出口将下滑，但交易商认为降幅或小于预期。

由于美国中西部天气条件预期理想，有望迎来大豆丰年，棕榈油价格受此影响持续受抑。

“7月出口应相当不错，尽管7月多出一天，”吉隆坡一外资商品经纪公司的交易员称。

指标10月棕榈油合约 周二升2.2%，收报每吨2,215马币，为1月初以来最大单日百分比升幅。

总成交量为57,149口，高于3.5万口的日均水平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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