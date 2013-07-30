马来西亚期市：棕榈油期货创七个月最大单日百分比升幅，因出口有望好转

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二录得近七个月最大单日升幅，因寄望7月下半月出口形势好转，尽管美国大豆市场疲软拖累棕榈油走势。
周三将公布7月马来西亚棕榈油船货数据，尽管预计出口将下滑，但交易商认为降幅或小于预期。
由于美国中西部天气条件预期理想，有望迎来大豆丰年，棕榈油价格受此影响持续受抑。
“7月出口应相当不错，尽管7月多出一天，”吉隆坡一外资商品经纪公司的交易员称。
指标10月棕榈油合约 周二升2.2%，收报每吨2,215马币，为1月初以来最大单日百分比升幅。
总成交量为57,149口，高于3.5万口的日均水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。