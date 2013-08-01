马来西亚期市：棕榈油期货涨至超过一周高点，因出口恢复

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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“市场目前有点沉闷。有出口数据向好等利好消息，但多数交易商采取等待观望的态度，因市场缺乏方向，”吉隆坡一外资商品经纪机构的交易员称。
指标10月棕榈油合约 周四升1.1%，收报每吨2,260马币(697美元)，略低于盘中所及7月23日以来高位每吨2,260马币。
总成交量为29,194口，低于3.5万口的日均水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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