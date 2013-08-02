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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小跌，录得六个月来最大单周升幅

交易商称，马币 疲软，在惠誉调降马来西亚债信评级展望后跌至三年低位，这将会刺激棕榈油需求，因对海外买家而言，以马币计价的棕榈油变得更为便宜。

指标10月棕榈油合约 周五小跌0.1%，至每吨2,257马币(693美元)。盘中一度触及7月19日以来高位2,284马币。

总成交量为25,420口，低于3.5万口的日均水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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