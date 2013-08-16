马来西亚期市：棕榈油期货受出口数据提振扬升，录得2月来最佳单周表现

路透新加坡8月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一个多月来高位，本周录得2月初以来最佳单周表现，因出口增加令投资者愈发乐观。

船货调查机构Intertek Testing Services周四公布，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期成长17.7%，至644,589吨。

另一调查机构Societe Generale de Surveillance称，同期棕榈油出口增加18.7%。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的最新终端库存报告显示，也支持了需求强劲的观点。尽管产出增加，但7月库存仅较上个月高出1%。