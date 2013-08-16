马来西亚期市：棕榈油期货受出口数据提振扬升，录得2月来最佳单周表现

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一个多月来高位，本周录得2月初以来最佳单周表现，因出口增加令投资者愈发乐观。
船货调查机构Intertek Testing Services周四公布，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期成长17.7%，至644,589吨。
另一调查机构Societe Generale de Surveillance称，同期棕榈油出口增加18.7%。
马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的最新终端库存报告显示，也支持了需求强劲的观点。尽管产出增加，但7月库存仅较上个月高出1%。
“(MPOB报告)是一个良好信号...支撑需求的部分原因是棕榈油出口接近记录，且原油价格持续上涨令国内的棕榈油需求增加，”辉利期货周五一份报告称。
指标11月棕榈油期货 盘中触及7月12日来高位2,336林吉特(马币)，但随后出现获利了结令合约回吐部分涨幅，终场收报每吨2,305林吉特(704美元)，较上日收盘高0.3%。
总成交量是31,590口，低于均值35,000口。
合约本周收高4.4%，是2月1日止当周以来最佳表现。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。