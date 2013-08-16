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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货受出口数据提振扬升，录得2月来最佳单周表现

路透新加坡8月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一个多月来高位，本周录得2月初以来最佳单周表现，因出口增加令投资者愈发乐观。

船货调查机构Intertek Testing Services周四公布，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期成长17.7%，至644,589吨。

另一调查机构Societe Generale de Surveillance称，同期棕榈油出口增加18.7%。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的最新终端库存报告显示，也支持了需求强劲的观点。尽管产出增加，但7月库存仅较上个月高出1%。

“(MPOB报告)是一个良好信号...支撑需求的部分原因是棕榈油出口接近记录，且原油价格持续上涨令国内的棕榈油需求增加，”辉利期货周五一份报告称。

指标11月棕榈油期货 盘中触及7月12日来高位2,336林吉特(马币)，但随后出现获利了结令合约回吐部分涨幅，终场收报每吨2,305林吉特(704美元)，较上日收盘高0.3%。

总成交量是31,590口，低于均值35,000口。

合约本周收高4.4%，是2月1日止当周以来最佳表现。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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