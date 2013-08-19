马来西亚期市：棕榈油期货升至一个月高点，追随大豆涨势

路透新加坡8月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一涨至逾一个月高位，追随大豆市场涨势，亦因投资者在本周棕榈油出口数据出炉前持乐观看法。

芝加哥大豆升至7月23日以来的最高位，因美国作物区周末降雨不足威胁产量，为棕榈油提供支撑。棕榈油是与大豆油比较接近的替代品。

投资者也关注周二公布的马来西亚8月1-20日棕榈油出口数据，以寻找中国在9月中秋节之前需求上升的迹象。

“棕榈油显然从大豆中借力，另外还有对出口的预期，”吉隆坡一家外资商品经纪机构的交易员说。

马来西亚期货交易所指标11月棕榈油期货 收高1.3%，报每吨2,338马币(林吉特)。合约盘中触及2,343马币的高点，为7月12日以来高位。

总成交量为39,337口，高于35,000口的平均水平。(完)

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