马来西亚期市：棕榈油期价升至两个多月高位，受美国热浪连带影响

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透吉隆坡8月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至两个多月来最高水平，因热浪侵袭美国中西部地区，恐遏制大豆收成，进而暗示全球食用油供应可能吃紧。
芝加哥大豆合约价格窜升至11个月来最高位，因美国谷物种植带天气炎热干旱，一家农业顾问公司因此下调大豆收成预估，给棕榈油价格带来支撑。棕榈油是豆油的一个替代品。
12月美国大豆合约 在亚洲尾盘升3.1%，交投最活跃的1月大连豆油合约价格 也上涨4.0%。
“美国现在完全是‘由天气主宰市场’，棕榈油刚好搭上了顺风车，”一名马来西亚外资商品经纪公司交易商表示。
指标11月棕榈油期约 早盘曾升3.5%至每吨2,451林吉特(740美元)，为6月20日来最高。随后合约小幅回落，终场收报2,433林吉特。
总成交量为34,395口，略低均值35,000口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。