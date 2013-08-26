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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期价升至两个多月高位，受美国热浪连带影响

路透吉隆坡8月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至两个多月来最高水平，因热浪侵袭美国中西部地区，恐遏制大豆收成，进而暗示全球食用油供应可能吃紧。

芝加哥大豆合约价格窜升至11个月来最高位，因美国谷物种植带天气炎热干旱，一家农业顾问公司因此下调大豆收成预估，给棕榈油价格带来支撑。棕榈油是豆油的一个替代品。

12月美国大豆合约 在亚洲尾盘升3.1%，交投最活跃的1月大连豆油合约价格 也上涨4.0%。

“美国现在完全是‘由天气主宰市场’，棕榈油刚好搭上了顺风车，”一名马来西亚外资商品经纪公司交易商表示。

指标11月棕榈油期约 早盘曾升3.5%至每吨2,451林吉特(740美元)，为6月20日来最高。随后合约小幅回落，终场收报2,433林吉特。

总成交量为34,395口，略低均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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