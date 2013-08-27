马来西亚期市：棕榈油触及逾两个月高位，因干旱天气引发的忧虑挥之不去

路透新加坡8月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二攀升至两个多月高位，因市场对干旱天气伤害美国中西部地区大豆收成的忧虑之情挥之不去。

预期美国农业种植带天气料将不佳，提振棕榈油价格周一一度高升3.5%，因压榨成食用油的大豆数量减少，可能会令部分需求转向以棕榈油为主的替代选项。

周二涨势相对停滞，分析师提醒称新创下的高位肯可能会引发一些获利了结。

“上日交易中出现一个向上跳空缺口，价格升破了2,398林吉特，”新加坡辉利期货在周二一份报告中表示。

“但我们预期棕榈油价会丧失支撑，因当前看涨因素都是短期的，我们预期投资者会在当前不错的价格水平处卖出。”

马来西亚指标11月棕榈油合约 从盘中高位处跌至每吨2,452林吉特(736美元)，终场升0.7%。

价格早前触及6月20日来高位2,468林吉特。总成交量为43,982口，远高于均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示，棕榈油扫除了2,407林吉特水平处的阻力，因此上档目标2,491林吉特仍然不变。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)