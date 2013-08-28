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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 18:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格触及逾两个月高位，因市场担心美国大豆收成

路透新加坡8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至两个多月来高位，因萦绕美国中西部地区干旱天气的忧虑情绪挥之不去。市场人士担心，干旱天气可能导致美国大豆产量下降。

本周迄今为止棕榈油价格大涨4.6%，因市场担心全球油籽供应吃紧，因可供压榨成大豆油的大豆数量减少，可能会令部分需求转向棕榈油。

船运调查机构数据显示，棕榈油出口需求良好，同样支撑价格。8月1-25日马来西亚棕榈油出口比前月同期增加7.5%，因欧洲、中国和印度买需增强。

“天气仍然给棕榈油市场带来一些力道，也有人预期本月出口料将高于前月，”一名外资商品经纪公司交易商表示。

“棕榈油将测试2,500林吉特(马币)水平，但前几天涨势可能会引发一些获利了结。”

收市时，马来西亚指标11月棕榈油合约 升1%至每吨2,477林吉特(743美元)，接近盘中高位2,485林吉特，后者也是6月20日来最高水平。

成交量为48,825口，远高于均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示由于棕榈油价格在2,462林吉特处面临阻力，因此在升至2,491林吉特前可能会小幅向2,429林吉特回调。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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