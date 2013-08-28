马来西亚期市：棕榈油价格触及逾两个月高位，因市场担心美国大豆收成

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透新加坡8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至两个多月来高位，因萦绕美国中西部地区干旱天气的忧虑情绪挥之不去。市场人士担心，干旱天气可能导致美国大豆产量下降。
本周迄今为止棕榈油价格大涨4.6%，因市场担心全球油籽供应吃紧，因可供压榨成大豆油的大豆数量减少，可能会令部分需求转向棕榈油。
船运调查机构数据显示，棕榈油出口需求良好，同样支撑价格。8月1-25日马来西亚棕榈油出口比前月同期增加7.5%，因欧洲、中国和印度买需增强。
“天气仍然给棕榈油市场带来一些力道，也有人预期本月出口料将高于前月，”一名外资商品经纪公司交易商表示。
“棕榈油将测试2,500林吉特(马币)水平，但前几天涨势可能会引发一些获利了结。”
收市时，马来西亚指标11月棕榈油合约 升1%至每吨2,477林吉特(743美元)，接近盘中高位2,485林吉特，后者也是6月20日来最高水平。
成交量为48,825口，远高于均值35,000口。
路透市场分析师王涛称，技术面显示由于棕榈油价格在2,462林吉特处面临阻力，因此在升至2,491林吉特前可能会小幅向2,429林吉特回调。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。