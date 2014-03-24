马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一个月低点，因市场担忧出口需求疲软

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至逾一个月低点，回吐稍早涨幅并连续第三日收低，因市场担忧棕榈油需求疲弱，即便库存紧张为价格提供支撑。
市场人士在关注船货检验机构周二公布的马来西亚3月1-25日棕榈油出口数据。一些交易员认为，需求可能较一个月以前走软，因主要买家削减购买量。
“可能如市场传言的那样，3月头25天出口93万吨，”一名当地大宗商品经纪商的交易员表示。
马来西亚指标6月棕榈油期货 下跌1.1%，报每吨2,699马币(林吉特)，为2月18日以来最低。盘中在2,697-2,756马币间交投。
上周马来西亚多数棕榈种植区普遍降雨，结束了持续两个月之久的旱情。干旱天气影响油棕果生长，种植业者称可能需要一些时间单产才能恢复。
“供应仍然不好，虽然产量在增加，但谁知道能增加多少，”另一位驻吉隆坡的交易员表示。
“库存水平仍将比较低，这就是为什么市场有上涨的势头，”该交易员并称，由于供应紧张，实货市场的棕榈油买家支付较期货升水的价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。