马来西亚期市：棕榈油价格收高，因价格下跌吸引逢低买盘

路透吉隆坡3月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，收复稍早跌幅并中断三日连跌，因较低的价格吸引了逢低买盘。不过疲弱的出口数据抑制了涨势。
指标6月棕榈油期货 周二尾盘跌至每吨2,682马币(林吉特),为2月17日以来最低,稍晚反弹0.3%，收报2,710马币。
总成交量为71,193口，是平均成交量35,000口的两倍多。
“尾盘时我们看到有一些逢低买盘，不过此前棕榈油已经严重卖超，”一当地大宗商品经纪商的交易员表示。本月迄今棕榈油价格已经下跌超过3%，料将连续第三周下跌。
棕榈油的出口数据疲弱，令市场愈发担忧主要消费国可能转向其他植物油，并使棕榈油价格承压。
船货检验机构Intertek Testing Services的数据显示，3月1-25日，马来西亚棕榈油出口下降11.5%，至927,290吨，上月同期为1,048,311吨，因为印度和中国削减购买量。
市场人士预计马来西亚3月的棕榈油库存可能由2月的166万吨下降，因持续两个月的干旱影响了产量。
“多数分析师认为，由于供应紧张，棕榈油价格料将涨至2,900-3,000马币。看起来库存可能降至160万吨下方，但这将取决于生产，”另一位驻吉隆坡的交易员表示。(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)