版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收于近六周最低，关注出口数据

路透吉隆坡3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近六周最低，因需求疲弱，此外偏空的技术信号也拖累价格。

市场人士等待下周一公布的3月全月出口数据，希望能从中获得全球需求信息。

“...技术信号看起来有些偏空，我们预期第一道支撑位在2,650马币(林吉特)，阻力位在2,720，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。

“这个月出口很可能下降1-2%，我们还要看出口是否改善。”

马来西亚指标6月棕榈油期货 下跌1.3%，收报每吨2,656马币，盘中曾跌至2,652马币，为2月17日以来最低。

总成交量为51,693口，高于35,000口的均值。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐