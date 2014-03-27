马来西亚期市：棕榈油期货收于近六周最低，关注出口数据

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透吉隆坡3月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近六周最低，因需求疲弱，此外偏空的技术信号也拖累价格。
市场人士等待下周一公布的3月全月出口数据，希望能从中获得全球需求信息。
“...技术信号看起来有些偏空，我们预期第一道支撑位在2,650马币(林吉特)，阻力位在2,720，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。
“这个月出口很可能下降1-2%，我们还要看出口是否改善。”
马来西亚指标6月棕榈油期货 下跌1.3%，收报每吨2,656马币，盘中曾跌至2,652马币，为2月17日以来最低。
总成交量为51,693口，高于35,000口的均值。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10