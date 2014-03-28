马来西亚期市：棕榈油期货连续第三周下跌，3月跌幅超5%

路透吉隆坡3月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收盘近持平，回吐盘中涨幅并徘徊在六周低点，因投资者对棕榈油的疲弱需求感到不确定，拖累价格连续第三周周线下跌。

马来西亚棕榈油价格本周下跌2.8%，3月累计下跌超过5%，为2013年2月以来最大月度跌幅。

市场人士预期马来西亚3月棕榈油出口不及上月，因主要消费国削减购买量。

“市场仍在预期(3月)整月出口量下滑，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，该国2月出口了135万吨棕榈油，稍低于1月的137万吨。

指标6月棕榈油期货 收报每吨2,653马币(林吉特)，较上日变动不大。

不过盘中走势震荡，一度曾跌至2,643马币，为2月13日以来最低，然后棕榈油价格反弹。

总成交量为42,148口，高于35,000口的均值。(完)

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