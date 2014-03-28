马来西亚期市：棕榈油期货连续第三周下跌，3月跌幅超5%

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透吉隆坡3月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收盘近持平，回吐盘中涨幅并徘徊在六周低点，因投资者对棕榈油的疲弱需求感到不确定，拖累价格连续第三周周线下跌。
马来西亚棕榈油价格本周下跌2.8%，3月累计下跌超过5%，为2013年2月以来最大月度跌幅。
市场人士预期马来西亚3月棕榈油出口不及上月，因主要消费国削减购买量。
“市场仍在预期(3月)整月出口量下滑，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，该国2月出口了135万吨棕榈油，稍低于1月的137万吨。
指标6月棕榈油期货 收报每吨2,653马币(林吉特)，较上日变动不大。
不过盘中走势震荡，一度曾跌至2,643马币，为2月13日以来最低，然后棕榈油价格反弹。
总成交量为42,148口，高于35,000口的均值。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。