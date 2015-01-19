马来西亚期市：棕榈油收跌，因全球经济前景暗淡

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌，扭转早盘涨势 ，因担心全球经济前景黯淡将打压价格下跌。盘中波动较大。 指标期货盘初涨至2,336马币(林吉特)，因马来西亚气象部门对主要 种植区Sabah和Sarawak发布洪灾预警后，市场愈发认为对1月产出可能低 于预期。 “国内天气因素，以及汇率因素支撑棕榈油，”吉隆坡一外国大宗商 品经纪商的交易员称。 “但在国际市场上，原油和多数大宗商品价格偏空。这给市场带来压 力，”该交易员称，并表示棕榈油首道支撑位在2,300马币。 指标4月棕榈油期货 周一收跌0.1%，报每吨2,304马币。 总成交量为35,018口，略高于通常的35,000口。 棕榈油期货今年可能跌至2009年2月以来最低，尽管主要种植国天气 不佳。 马来西亚棕榈油局一官员称，今年棕榈油价格可能跌至1,820马币， 但也可能涨至2,750马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 王洋)