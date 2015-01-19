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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油收跌，因全球经济前景暗淡

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌，扭转早盘涨势
，因担心全球经济前景黯淡将打压价格下跌。盘中波动较大。
    
    指标期货盘初涨至2,336马币(林吉特)，因马来西亚气象部门对主要
种植区Sabah和Sarawak发布洪灾预警后，市场愈发认为对1月产出可能低
于预期。
    
    “国内天气因素，以及汇率因素支撑棕榈油，”吉隆坡一外国大宗商
品经纪商的交易员称。
    
    “但在国际市场上，原油和多数大宗商品价格偏空。这给市场带来压
力，”该交易员称，并表示棕榈油首道支撑位在2,300马币。
    
    指标4月棕榈油期货 周一收跌0.1%，报每吨2,304马币。
    
    总成交量为35,018口，略高于通常的35,000口。
    
    棕榈油期货今年可能跌至2009年2月以来最低，尽管主要种植国天气
不佳。
    
    马来西亚棕榈油局一官员称，今年棕榈油价格可能跌至1,820马币，
但也可能涨至2,750马币。(完)
      
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 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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