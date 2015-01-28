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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 21:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油因林吉特下跌而攀升，交易员担心反弹力度

指标4月棕榈油期货 周三收高1.47%至每吨2,207马币(610美
元)，开盘时报2,164马币。交投量为55,607口，远高于通常的35,000口。
    
    交易商称，尽管交投量高，但棕榈油需求仍然疲软，部分因原油价格
自2014年中以来大跌60%，抑制生物能源的需求。
    
    美国3月豆油期货 在亚洲时段跌0.23%。大连商品交易所主力5
月豆油合约 跌0.5%。(完)
          
      
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 洪曦/王丽鑫；审校 王洋)
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