版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货攀升至一周高点，受政府上调补贴计划提振

路透吉隆坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三攀升至一周最高，追
随油市的涨势，投资者寄望印尼政府上调生物柴油补贴将刺激消费。
    
    印尼政府周二提议，拟将生物柴油补贴上调两倍至每公升5,000卢比(
40美分),此前为1,500卢比。此举旨在保护该国刚刚起步的生物燃料产业
免受油价下跌的影响。
    
    虽然该建议还需要议会的支持才能成为法律，但分析师乐观认为补贴
上调，将使生产和消费生物柴油更加经济。
    
    “我们认为这可能是扭转印尼生物柴油产业的因素，”CIMB分析师Iv
y Ng表示。
    
    指标4月棕榈油期货合约 上涨2.5%，周三收盘报每吨2,220
林吉特(624美元)，价格为1月28日以来最高。
    
    总成交量为66,186口，高于均值35,000口。
    
    交易商称，稍早油价跳涨，提振了棕榈油期货合约。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜 审校　王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐