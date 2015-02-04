马来西亚期市：棕榈油期货攀升至一周高点，受政府上调补贴计划提振

路透吉隆坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三攀升至一周最高，追 随油市的涨势，投资者寄望印尼政府上调生物柴油补贴将刺激消费。 印尼政府周二提议，拟将生物柴油补贴上调两倍至每公升5,000卢比( 40美分),此前为1,500卢比。此举旨在保护该国刚刚起步的生物燃料产业 免受油价下跌的影响。 虽然该建议还需要议会的支持才能成为法律，但分析师乐观认为补贴 上调，将使生产和消费生物柴油更加经济。 “我们认为这可能是扭转印尼生物柴油产业的因素，”CIMB分析师Iv y Ng表示。 指标4月棕榈油期货合约 上涨2.5%，周三收盘报每吨2,220 林吉特(624美元)，价格为1月28日以来最高。 总成交量为66,186口，高于均值35,000口。 交易商称，稍早油价跳涨，提振了棕榈油期货合约。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)