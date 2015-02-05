马来西亚期市：棕榈油期货录得逾四年最大单日涨幅，受印尼补贴计划提振

路透吉隆坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周四攀升逾5%，录得2010
年10月以来最大单日涨幅，因印尼计划增加生物柴油的补贴，这将使混合
棕榈油有利可图，另一方面技术面也提供支撑。
指标4月棕榈油期货合约 最高上涨5.05%，至每吨2,315林吉
特，为1月21日以来最高，并摆脱上周所及一个半月低点2,106林吉特。
“这与印尼的生物柴油补贴有关，也就是该国能源部长建议的，”吉
隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“我想基本是因为这个原因吗
，技术分析看起来有利。”
总成交量高达91,129口，往常均值为35,000口。
印尼总统佐科-维多多上调生物柴油补贴的提议周三获得以重要的议
会委员会的支持。
补贴上调将能够刺激使用棕榈油混合生物柴油。
周四油价扩大上日跌幅，因美国库存处于高位，以及对全球需求削减
的担忧打击了持续四日的涨势。(完)
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(编译 李春喜 审校 王洋)