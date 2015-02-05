马来西亚期市：棕榈油期货录得逾四年最大单日涨幅，受印尼补贴计划提振

路透吉隆坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周四攀升逾5%，录得2010 年10月以来最大单日涨幅，因印尼计划增加生物柴油的补贴，这将使混合 棕榈油有利可图，另一方面技术面也提供支撑。 指标4月棕榈油期货合约 最高上涨5.05%，至每吨2,315林吉 特，为1月21日以来最高，并摆脱上周所及一个半月低点2,106林吉特。 “这与印尼的生物柴油补贴有关，也就是该国能源部长建议的，”吉 隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“我想基本是因为这个原因吗 ，技术分析看起来有利。” 总成交量高达91,129口，往常均值为35,000口。 印尼总统佐科-维多多上调生物柴油补贴的提议周三获得以重要的议 会委员会的支持。 补贴上调将能够刺激使用棕榈油混合生物柴油。 周四油价扩大上日跌幅，因美国库存处于高位，以及对全球需求削减 的担忧打击了持续四日的涨势。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)