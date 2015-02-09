马来西亚期市：棕榈油期货终止连涨收低，受技术性修正和需求担忧打击

路透吉隆坡2月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，此前四个交易 日接连上涨。交易员称，对2月出口需求低迷的担忧使价格承压。 上周棕榈油跳涨逾9%，创下六年来最大单周涨幅，因印尼通过议案将 上调生物柴油补贴。 虽然这个举措使投资者加大棕榈油多仓，但部分交易员说，棕榈油合 约已经严重超买，需要自行修正。 “价格下跌主要是由于技术性修正，”吉隆坡的一家外资大宗商品经 纪商的交易员表示。 指标4月棕榈油合约 收跌1.2%，报每吨2,317林吉特(马币) ，盘中稍早曾短暂触及2,357林吉特，为1月15日以来最高。 总成交量为61,974口，远高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)