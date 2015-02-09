版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货终止连涨收低，受技术性修正和需求担忧打击

路透吉隆坡2月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，此前四个交易
日接连上涨。交易员称，对2月出口需求低迷的担忧使价格承压。
    
    上周棕榈油跳涨逾9%，创下六年来最大单周涨幅，因印尼通过议案将
上调生物柴油补贴。
    
    虽然这个举措使投资者加大棕榈油多仓，但部分交易员说，棕榈油合
约已经严重超买，需要自行修正。
    
    “价格下跌主要是由于技术性修正，”吉隆坡的一家外资大宗商品经
纪商的交易员表示。
    
    指标4月棕榈油合约 收跌1.2%，报每吨2,317林吉特(马币)
，盘中稍早曾短暂触及2,357林吉特，为1月15日以来最高。
    
    总成交量为61,974口，远高于往常的35,000口。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐