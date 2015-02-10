版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因2月需求低迷

路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，回吐盘中稍早
录得的涨幅，交易员为棕榈油的疲弱人气感到担忧，尽管该国库存减少抑
制了跌势。
    
    虽然马币(林吉特)走软使棕榈油对海外买家变得更便宜，但船货调查
机构数据显示，出货依然低迷，特别是印度和中国等主要买家。
 
    Intertek Testing Services公布，马来西亚2月1-10日较1月同期的
棕榈油出口下滑16%。另一家调查机构Societe Generale de Surveillanc
e的数据显示，出货量降至307,122吨。
    
   “2月前10日的出口情况不好，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的一名
交易员表示。
    
    截止周二收盘，指标4月棕榈油合约 下跌0.7%，至每吨2,30
0马币，接近盘中交易区间2,344-2,294马币的下档。
    
    总成交量为52,742口，平常为35,000口。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐