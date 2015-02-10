马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因2月需求低迷

路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，回吐盘中稍早 录得的涨幅，交易员为棕榈油的疲弱人气感到担忧，尽管该国库存减少抑 制了跌势。 虽然马币(林吉特)走软使棕榈油对海外买家变得更便宜，但船货调查 机构数据显示，出货依然低迷，特别是印度和中国等主要买家。 Intertek Testing Services公布，马来西亚2月1-10日较1月同期的 棕榈油出口下滑16%。另一家调查机构Societe Generale de Surveillanc e的数据显示，出货量降至307,122吨。 “2月前10日的出口情况不好，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的一名 交易员表示。 截止周二收盘，指标4月棕榈油合约 下跌0.7%，至每吨2,30 0马币，接近盘中交易区间2,344-2,294马币的下档。 总成交量为52,742口，平常为35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)