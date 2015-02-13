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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 19:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货微幅下跌，春节前市场清淡

路透雅加达2月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五微跌，市场消化了该
国计划恢复棕榈油出口税的消息，交易员准备迎接下周的春季长假。
    
    指标4月棕榈油合约 微跌0.04%，报每吨2,293马币(林吉特)
，本周收低2.3%。
    
    总成交量为48,093口， 高于往常的35,000口。
    
    “3月政府将恢复棕榈油出口税，这条消息实际上利空，”一家外资
经纪商驻吉隆坡的交易员表示。
    
    “今天多少有些调整的感觉。如果不是大连豆油上涨，棕榈油期货可
能要跌得更多，”该交易员说。
    
    大连商品交易所主力5月豆油合约 上涨1.72%，美国3月豆油
合约 上涨0.34%。
    
    “最近棕榈油购买活跃的一个主要原因是，因为节日期间多数种植园
停业，棕榈油停产，”该交易员表示。
    
    路透市场分析师王涛表示，技术图表暗示，棕榈油可能在2,320马币
附近的阻力位结束当前由2月11日低点2,270马币的开始反弹之势。(完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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