马来西亚期市：逢低买盘刺激棕榈油收高，但仍徘徊在两周半低点附近

路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚棕榈油期货周二止住上日跌势收高， 因疲弱的价格吸引买盘，不过外部市场的疲弱人气抑制了涨势，使价格接 近两周半低点。 周一棕榈油价格受疲弱美国豆油市场和低迷出口需求的打压，跌至2 月5日以来低点。 交易员说，当价格在2,200马币(林吉特)附近徘徊时，市场流入一小 波买兴。此外，马币走软也提供支持，这使得棕榈油对于海外买家更加便 宜。 “交易员认为棕榈油价格将迎来一些复苏，因为马币走软提供了更好 的利润率，并刺激了需求，”马来西亚一家大宗商品经纪商的交易员表示 。 指标5月棕榈油合约 收涨0.8%，至每吨2,257马币，收复了 盘中稍早的一些跌幅。 总成交量为49,188口，往常为35,000口。 周二马币兑美元 跌至3.6400。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)