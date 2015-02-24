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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 19:10 BJT

马来西亚期市：逢低买盘刺激棕榈油收高，但仍徘徊在两周半低点附近

路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚棕榈油期货周二止住上日跌势收高，
因疲弱的价格吸引买盘，不过外部市场的疲弱人气抑制了涨势，使价格接
近两周半低点。
    
    周一棕榈油价格受疲弱美国豆油市场和低迷出口需求的打压，跌至2
月5日以来低点。
    
    交易员说，当价格在2,200马币(林吉特)附近徘徊时，市场流入一小
波买兴。此外，马币走软也提供支持，这使得棕榈油对于海外买家更加便
宜。
    
    “交易员认为棕榈油价格将迎来一些复苏，因为马币走软提供了更好
的利润率，并刺激了需求，”马来西亚一家大宗商品经纪商的交易员表示
。
    
    指标5月棕榈油合约 收涨0.8%，至每吨2,257马币，收复了
盘中稍早的一些跌幅。
    
    总成交量为49,188口，往常为35,000口。
    
    周二马币兑美元 跌至3.6400。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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