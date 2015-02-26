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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受原油价格上涨拉动

路透吉隆坡2月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四微涨，追随原油市场
的涨势，不过全球对植物油需求前景的不确定性，以及棕榈油产量受天气
影响后复苏的速度快于预期，使价格陷入区间波动。
    
    周四原油价格上涨超过每桶62美元，因全球原油需求前景改善。
    
    油价上涨可能刺激生物能源生产商恢复使用棕榈油混合制成生物能源
，此前的油价大跌，使这种业务的利润荡然无存。
    
    不过2月出口疲软，以及马来西亚棕榈油种植业者组织预测本月产量
增长，使投资者对大举押注心存警惕。
    
    “市场具有不确定性。投资者想看看今年的前景，因此目前没有明确
的方向，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。
    
    “在棕榈油会议召开前，价格将在2,200-2,300马币之间波动，”该
交易员并称。他指的是下周在吉隆坡召开的一次重要行业会议。
    
    指标5月棕榈油合约 上涨1.25%至2,276马币(林吉特)。
    
    成交量为44,048口，高于往常的35,000口。(完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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