马来西亚期市：棕榈油期货收低2%，由两个月高点回落

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二回吐稍早涨幅，收低2%，受过去三周大涨后的技术性修正打击。
指标11月棕榈油期货 收报每吨2,148马币(林吉特)，脱离日高2,207马币，该水平为7月22日以来最高。
成交量为45,911口，高于35,000口的均值。
一名吉隆坡交易员表示，市场通常在期货合约远期月份变化时下跌。该交易员并称，“也该进行一些调整，”因为市场超买。
路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格目前上看2,244马币，因为已经突破了位于2,171马币的阻力位。
其他植物油方面，大连期货交易所1月豆油合约 跌0.1%，美国12月豆油合约 跌0.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。