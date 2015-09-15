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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 19:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低2%，由两个月高点回落

路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二回吐稍早涨幅，收低2%，受过去三周大涨后的技术性修正打击。

指标11月棕榈油期货 收报每吨2,148马币(林吉特)，脱离日高2,207马币，该水平为7月22日以来最高。

成交量为45,911口，高于35,000口的均值。

一名吉隆坡交易员表示，市场通常在期货合约远期月份变化时下跌。该交易员并称，“也该进行一些调整，”因为市场超买。

路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格目前上看2,244马币，因为已经突破了位于2,171马币的阻力位。

其他植物油方面，大连期货交易所1月豆油合约 跌0.1%，美国12月豆油合约 跌0.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)

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