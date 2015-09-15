马来西亚期市：棕榈油期货收低2%，由两个月高点回落

路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二回吐稍早涨幅，收低2%，受过去三周大涨后的技术性修正打击。

指标11月棕榈油期货 收报每吨2,148马币(林吉特)，脱离日高2,207马币，该水平为7月22日以来最高。

成交量为45,911口，高于35,000口的均值。

一名吉隆坡交易员表示，市场通常在期货合约远期月份变化时下跌。该交易员并称，“也该进行一些调整，”因为市场超买。