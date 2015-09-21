马来西亚期市：棕榈油期货收高，得益于出口数据和马币疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
今天成交量为53,510口，远高于35,000的均值。
“市场开盘走低，然后扳回跌幅，很可能受到乐观出口数据的支撑，”吉隆坡一家大宗商品经纪机构的交易员称。
“市场抓住机会，解决了上周的卖压。”
数据方面，船货检验机构Intertek Testing Services (ITS)的数据显示，9月1-20日马来西亚棕榈油产品出口增长7.6%。
马币走软也给棕榈油提供支撑。
马币 今年下跌近18%，在新兴亚洲货币中表现最差。
路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，根据对费波纳奇回档技术位的分析，棕榈油的目标水平是每吨2,068马币。
植物油价格方面，大连期商品交易所1月豆油合约 跌0.2%，美国12月豆油合约 在亚洲尾盘上涨1%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”