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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，得益于出口数据和马币疲软

今天成交量为53,510口，远高于35,000的均值。

“市场开盘走低，然后扳回跌幅，很可能受到乐观出口数据的支撑，”吉隆坡一家大宗商品经纪机构的交易员称。

“市场抓住机会，解决了上周的卖压。”

数据方面，船货检验机构Intertek Testing Services (ITS)的数据显示，9月1-20日马来西亚棕榈油产品出口增长7.6%。

马币走软也给棕榈油提供支撑。

马币 今年下跌近18%，在新兴亚洲货币中表现最差。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛表示，根据对费波纳奇回档技术位的分析，棕榈油的目标水平是每吨2,068马币。

植物油价格方面，大连期商品交易所1月豆油合约 跌0.2%，美国12月豆油合约 在亚洲尾盘上涨1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/李春喜 审校 王洋)

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