马来西亚期市：棕榈油触及三个半月高点，受马币走软和生产担忧提振

路透孟买9月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五大涨至三个半月高点，因马币走软、生产担忧和出口增加等因素给予提振。

指标12月棕榈油期货 收涨4.6%，报每吨2,342马币，稍早曾触及6月8日以来最高2,345马币，本月迄今上涨近18%。

“马币疲弱帮助出口商扩大出口，”吉隆坡一家大宗商品经纪商的交易员表示。

马币持续贬值 使得棕榈油对外国买家更加便宜，最近几周给予棕榈油价格支撑。

今年迄今马币贬值近五分之一，在亚洲货币中表现最差。

船货检验机构Intertek Testing Services周五表示，9月1-25日马来西亚棕榈油出口增长3.64%，至1,322,256吨，上月同期为1,275,869吨。

“很长一段时间了，市场一直在等待利多因素，比如生产中断，” PhillipCapital Malaysia的产品专家PhillipCapital表示。

“干旱的天气令人担忧马来西亚和印尼的生产。”

气象预报人员愈发认同今年厄尔尼诺会比较强，一些气象专家认为可能成为史上最强。

成交量为51,536口，远高于均值35,000口。

大连商品交易所1月豆油合约 上涨1.8%，美国12月豆油合约 早盘上涨2.2%%。(完)

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