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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 12:04 BJT

全球商品：越南咖啡价格触及每公斤1.83美元，为2013年8月以来最高

路透河内2月25日 - 交易商称，越南咖啡价格周二跳涨约2%至每公斤38,500-38,600越南盾(1.83美元)，创2013年8月以来新高，延续上周末以来的涨势，尾随其他指标咖啡价格走高。

洲际交易所(ICE)5月阿拉比卡咖啡期货 周一跳涨6.85美分，或4%，收报每磅1.7635美元；英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月罗布斯塔咖啡期货 上涨48美元，或2.5%，收报每吨2,003美元，此前触及九个月高位2,045美元。 (完)
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