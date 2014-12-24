全球金融：股市恢复稳定，而油市不确定性依然很高

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约12月23日 - 股市和油市之间的预期波动性差距目前创下2008年12月以来最高，不过部分市场观察人士并不认为这预示未来股市波动可能加大。
被称为股市“恐惧指标”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 ，自10月中触及两年高点31.06后大幅波动，不过近几天已经回落，周二跌至14.32，接近今年的低点。
油市波动性上升，CBOE石油隐含波动率指数 周二报53.72，接近三年多来的高点。
这两项指标之间的巨大差距较为罕见，部分评论人士认为，股市波动率可能追随油市上升，但其实很难这样进行对比。
BGC Partners股市衍生品策略师Jared Woodard表示，如果回顾长期以来股市和油市的实际波动率，有很多次两者出现完全不相关的情况。
位于洛杉矶的Capital Market Laboratories首席执行官Ophir Gottlieb认为，整体股市反映出的情况是，未来30天的风险较油市低很多。
“两者波动性之间的差距暗示，短期内油价有很大不确定性，”Gottlieb说。
北美页岩油生产如火如荼，石油输出国组织(OPEC)拒绝减产，使美国原油 和布兰特原油 近几个月大幅下跌。
零售经纪商TD Ameritrade Holding Corp.的首席市场策略师J.J. Kinahan表示，油价下跌的确影响了股市波动率，但由于股市已经消化了油价下跌的预期，波动率已经回落。
“这只是股市重新估价的结果，市场称‘我们之前的股票估价是按70美元的油价计算的，现在必须按每桶55美元重新估价，’”Kinahan说。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透多伦多4月25日 - 加拿大股市主要股指周二触及两个月高位，权重金融股和能源股领涨。美国对木材产品征收的新进口关税低于部分投资人预期，带动木材企业股价大涨。