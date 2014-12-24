全球金融：股市恢复稳定，而油市不确定性依然很高

路透纽约12月23日 - 股市和油市之间的预期波动性差距目前创下2008年12月以来最高，不过部分市场观察人士并不认为这预示未来股市波动可能加大。

被称为股市“恐惧指标”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 ，自10月中触及两年高点31.06后大幅波动，不过近几天已经回落，周二跌至14.32，接近今年的低点。

油市波动性上升，CBOE石油隐含波动率指数 周二报53.72，接近三年多来的高点。

这两项指标之间的巨大差距较为罕见，部分评论人士认为，股市波动率可能追随油市上升，但其实很难这样进行对比。

BGC Partners股市衍生品策略师Jared Woodard表示，如果回顾长期以来股市和油市的实际波动率，有很多次两者出现完全不相关的情况。

位于洛杉矶的Capital Market Laboratories首席执行官Ophir Gottlieb认为，整体股市反映出的情况是，未来30天的风险较油市低很多。

“两者波动性之间的差距暗示，短期内油价有很大不确定性，”Gottlieb说。

北美页岩油生产如火如荼，石油输出国组织(OPEC)拒绝减产，使美国原油 和布兰特原油 近几个月大幅下跌。

零售经纪商TD Ameritrade Holding Corp.的首席市场策略师J.J. Kinahan表示，油价下跌的确影响了股市波动率，但由于股市已经消化了油价下跌的预期，波动率已经回落。

“这只是股市重新估价的结果，市场称‘我们之前的股票估价是按70美元的油价计算的，现在必须按每桶55美元重新估价，’”Kinahan说。(完)