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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 05:20 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第三日收涨，受玉米涨势带动

路透纽约3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连续第三日收涨，交易商称，跟随玉米期货涨势。

美国农业部报告称，上周出口检验小麦2,785.6万蒲式耳，接近市场预期区间2,000-3,000万蒲式耳的顶部。

美元走软为小麦期价提供支撑。

市场传言，更多乙醇生产厂寻求买入小麦与玉米混合，这也为小麦期价提供进一步支撑。

加拿大最大的小麦和菜籽油生产省份萨斯喀彻温省政府表示，该省的春季洪涝可能高于平均水平。

CBOT报告，有3口3月小麦合约交割。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.94美元，升4美分。

今日CBOT小麦预估成交量为73,127口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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