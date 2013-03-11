芝加哥期市：小麦期货连续第三日收涨，受玉米涨势带动

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透纽约3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连续第三日收涨，交易商称，跟随玉米期货涨势。
美国农业部报告称，上周出口检验小麦2,785.6万蒲式耳，接近市场预期区间2,000-3,000万蒲式耳的顶部。
美元走软为小麦期价提供支撑。
市场传言，更多乙醇生产厂寻求买入小麦与玉米混合，这也为小麦期价提供进一步支撑。
加拿大最大的小麦和菜籽油生产省份萨斯喀彻温省政府表示，该省的春季洪涝可能高于平均水平。
CBOT报告，有3口3月小麦合约交割。
CBOT-3月小麦期货 结算价报6.94美元，升4美分。
今日CBOT小麦预估成交量为73,127口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。