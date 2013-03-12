芝加哥期市：CBOT小麦上升，跟随玉米涨势

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上升，交易商说，因玉米价格上涨对小麦带来支持，且更多小麦开始用来做饲料及生产乙醇。
周二西欧小麦价格多数下跌，再次跌向上周稍晚创下的八个月低位，价格下跌的部份原因是缺乏新出口需求。
MDA Weather Services气象学家Don Keeney说，天气图显示中西部和大平原未来几天的天气没有什么变动，本周稍晚中西部较北部将降雪，且接近本周末中西部南部及三角洲将降雨。
他说，下周大平原中部硬红冬麦种植地区预料将迎来降水。“大平原未来6-10日温度较高，小麦将停止冬眠。未来11-15日温度较低，但没有霜冻威胁，”Keeney说。
周二，没有3月小麦合约交割。
CBOT-5月小麦期货合约低于所有移动均线。九日相对强弱指标为41。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.03-1/2美元，升3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为80,312口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。