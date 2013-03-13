芝加哥期市：CBOT小麦上涨，因出口需求及饲料需求上升

路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商说，因美国小麦出口需求上升，对小麦作为饲料的需求增加，及小麦/玉米的套利交易也带动小麦价格攀升。

交易商和分析师表示，小麦开始取代玉米成为饲料配料，甚至部份乙醇工厂开始使用以小部分的小麦，制造乙醇。

一农业气象学家周三称，美国谷物种植带部份受乾旱影响的地区在未来一周将迎来降雨，将在春耕前为土壤带来宝贵的水分，且刚好遇上冬麦快速生长阶段。