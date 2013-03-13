芝加哥期市：CBOT小麦上涨，因出口需求及饲料需求上升

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商说，因美国小麦出口需求上升，对小麦作为饲料的需求增加，及小麦/玉米的套利交易也带动小麦价格攀升。
交易商和分析师表示，小麦开始取代玉米成为饲料配料，甚至部份乙醇工厂开始使用以小部分的小麦，制造乙醇。
一农业气象学家周三称，美国谷物种植带部份受乾旱影响的地区在未来一周将迎来降雨，将在春耕前为土壤带来宝贵的水分，且刚好遇上冬麦快速生长阶段。
伊拉克交易部声明称，周三透过标购买入至少50,000吨小麦，来自美国，加拿大，澳洲，俄罗斯，罗马尼亚，哈萨克斯坦，乌克兰及德国。
周二，没有3月小麦合约交割。CBOT-2013年3月合约将于周四到期。
CBOT-5月小麦期货合约低于所有移动均线。九日相对强弱指标为48。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.10美元，升6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为127,360口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS
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