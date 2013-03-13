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市场报道 | 2013年 3月 14日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦上涨，因出口需求及饲料需求上升

路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商说，因美国小麦出口需求上升，对小麦作为饲料的需求增加，及小麦/玉米的套利交易也带动小麦价格攀升。

交易商和分析师表示，小麦开始取代玉米成为饲料配料，甚至部份乙醇工厂开始使用以小部分的小麦，制造乙醇。

一农业气象学家周三称，美国谷物种植带部份受乾旱影响的地区在未来一周将迎来降雨，将在春耕前为土壤带来宝贵的水分，且刚好遇上冬麦快速生长阶段。

伊拉克交易部声明称，周三透过标购买入至少50,000吨小麦，来自美国，加拿大，澳洲，俄罗斯，罗马尼亚，哈萨克斯坦，乌克兰及德国。

周二，没有3月小麦合约交割。CBOT-2013年3月合约将于周四到期。

CBOT-5月小麦期货合约低于所有移动均线。九日相对强弱指标为48。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.10美元，升6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为127,360口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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