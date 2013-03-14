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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 05:01 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口上升且饲料中小麦用量增加

路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，5月合约领涨，交易商指因美国小麦出口销售上升及饲料中小麦使用量增加。

美国农业部周四公布，上周美国旧作小麦出口销售量为888,500吨，高于预估的50万吨，新作小麦出口销售198,500吨，低于预估的25万吨。

交易商和分析师称，小麦开始被用作饲料，从而造成玉米的使用量减少，一些乙醇工厂甚至开始使用少部分小麦制造替代燃料。

一位农业气象专家周四表示，周三美国中西部的西北部以及东部出现小雨雪，截至周六中西部北部料出现更多降雨。

CBOT-2013年3月小麦合约周四到期。

CBOT-5月小麦合约低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标为58。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.24-3/4美元，涨14-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为116,633口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校　母红)
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