芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口上升且饲料中小麦用量增加

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，5月合约领涨，交易商指因美国小麦出口销售上升及饲料中小麦使用量增加。
美国农业部周四公布，上周美国旧作小麦出口销售量为888,500吨，高于预估的50万吨，新作小麦出口销售198,500吨，低于预估的25万吨。
交易商和分析师称，小麦开始被用作饲料，从而造成玉米的使用量减少，一些乙醇工厂甚至开始使用少部分小麦制造替代燃料。
一位农业气象专家周四表示，周三美国中西部的西北部以及东部出现小雨雪，截至周六中西部北部料出现更多降雨。
CBOT-2013年3月小麦合约周四到期。
CBOT-5月小麦合约低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标为58。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.24-3/4美元，涨14-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为116,633口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 母红)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200