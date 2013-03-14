芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口上升且饲料中小麦用量增加

路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，5月合约领涨，交易商指因美国小麦出口销售上升及饲料中小麦使用量增加。

美国农业部周四公布，上周美国旧作小麦出口销售量为888,500吨，高于预估的50万吨，新作小麦出口销售198,500吨，低于预估的25万吨。