芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，在上涨一周后遭遇获利了结

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，交易商指因在一周涨势后遭遇获利了结。
美国作物天气前景改善令小麦承压。
一位农业气象学家周五表示，预计美国中西部北部和南部的部分地区周末前降雨将增加且会出现少量降雪，下周末这样的情况将重现，这将在玉米和大豆春播前增加土壤的湿度。
全球最大玉米进口国--日本将年度饲料小麦进口目标调高20%，这或将打压美国玉米价格，提振小麦价格，因日本牲畜饲料生产企业持续转向更加便宜的替代品。
德国交易商周五表示，一艘货轮下周将停靠在德国港口，至少将装载55,000吨小麦，这些小麦将运往伊朗。
CBOT-5月小麦期货低于所有移动均线，九目相对强弱指标为55。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.23美元，跌1-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为99,633口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 母红)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)