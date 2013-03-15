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市场报道 | 2013年 3月 16日 星期六 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，在上涨一周后遭遇获利了结

路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低，交易商指因在一周涨势后遭遇获利了结。

美国作物天气前景改善令小麦承压。

一位农业气象学家周五表示，预计美国中西部北部和南部的部分地区周末前降雨将增加且会出现少量降雪，下周末这样的情况将重现，这将在玉米和大豆春播前增加土壤的湿度。

全球最大玉米进口国--日本将年度饲料小麦进口目标调高20%，这或将打压美国玉米价格，提振小麦价格，因日本牲畜饲料生产企业持续转向更加便宜的替代品。

德国交易商周五表示，一艘货轮下周将停靠在德国港口，至少将装载55,000吨小麦，这些小麦将运往伊朗。

CBOT-5月小麦期货低于所有移动均线，九目相对强弱指标为55。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.23美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,633口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校　母红)
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