芝加哥期市：CBOT小麦期货收高2.1%，受技术强势提振

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至近一个月最高位，交易商指因受技术性买盘、空头回补及出口市场的强劲需求带动。

CBOT-5月软红冬麦期货 周三盘中升逾30日移动均线，这是2月8日以来的首次。

交易商注意到，当价格升逾3月1日高位7.26-3/4美元时，投资者开始进行空头回补。

CBOT小麦期货收于日高7.37美元，此为2月21日以来最高位，其2.1%的涨幅创下去年11月27日以来最大单日百分比涨幅。

分析师预计，美国农业部周四早上将公布一周旧作小麦出口销量介于45万至80万吨之间，新作小麦出口销量料介于10万至32万吨之间。而一周前，旧作小麦出口销量为888,500吨，新作为198,500吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.36美元，升14美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,084口。(完)

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