芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受获利了结打压

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四从一个月高位回落1%，受大涨后出现的获利了结打压，在过去两周的涨势中，小麦期价累计上涨近0.50美元。
预计美国大平原主要作物生长带将出现有利于作物生长的降雨，亦令小麦价格全天承压。
指标CBOT-5月小麦期货 未能升逾40日移动均线切入位7.36-7/8美元后，市场出现一波技术性抛盘。CBOT-5月小麦合约自2月1日以来一直低于该价位。
美国农业部周四早上公布，上周旧作小麦出口销量为48.45万吨，接近分析师预估区间45万至80万吨区间的低端.
Commodity Weather Group气象专家Joe Widenor称,预计美国大平原很多地区将迎来更多降雨，其中包括堪萨斯州、科罗拉多州和内布拉斯加州南部。
新作小麦出口销量为8.88万吨，低于10万至32万吨的预估。
国际谷物理事会预计，2013/14收获年度结束时，全球小麦库存量将增至1.8亿吨。小麦产量料上升4%。
阿根廷农业部将该国小麦产量预估从940万吨下调至900万吨。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.28-3/4美元，下跌7-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为64,456口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。