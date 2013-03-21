芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受获利了结打压

路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四从一个月高位回落1%，受大涨后出现的获利了结打压，在过去两周的涨势中，小麦期价累计上涨近0.50美元。

预计美国大平原主要作物生长带将出现有利于作物生长的降雨，亦令小麦价格全天承压。

指标CBOT-5月小麦期货 未能升逾40日移动均线切入位7.36-7/8美元后，市场出现一波技术性抛盘。CBOT-5月小麦合约自2月1日以来一直低于该价位。

美国农业部周四早上公布，上周旧作小麦出口销量为48.45万吨，接近分析师预估区间45万至80万吨区间的低端.

Commodity Weather Group气象专家Joe Widenor称,预计美国大平原很多地区将迎来更多降雨，其中包括堪萨斯州、科罗拉多州和内布拉斯加州南部。

新作小麦出口销量为8.88万吨，低于10万至32万吨的预估。

国际谷物理事会预计，2013/14收获年度结束时，全球小麦库存量将增至1.8亿吨。小麦产量料上升4%。

阿根廷农业部将该国小麦产量预估从940万吨下调至900万吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.28-3/4美元，下跌7-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为64,456口。(完)

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