芝加哥期市：CBOT小麦上涨，受尾盘一轮买入提振

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透3月22日 - 美国小麦期货周五上涨，在尾盘被推高，交易商说，因投资人在下周关键的美国农业部(USDA)种植及库存报告出炉前结清头寸。
小麦价格在交易日大部份时间承压，因为关键的美国小麦种植地区的生长状况正在改善。
本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月软红冬麦升0.9%，连续第二周上涨。
CBOT小麦价格在过去两周累计上升约0.5美元，但交易商表示，在整过涨势中交投清淡。
民间分析师机构Informa Economics预期，美国2013年所有小麦的种植面积料为5,607.4万英亩，低于1月时的预估值5,624.4万英亩，但高于上年的5,573.6万。硬粒小麦以外的春麦种植面积料为1,236.4万英亩。
春季初的雪暴料在周五至周未将从美国大平原广泛移向中西部，令一些地区的的降雪量达到一英尺，为受干旱困扰的土壤提供更多水份。
印度的PEC透过两个标购销售及出口16吨磨制小麦，因该国寻求降低国内大量小麦库存。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.29-3/4美元，上升1美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为72,280口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。