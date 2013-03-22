芝加哥期市：CBOT小麦上涨，受尾盘一轮买入提振

路透3月22日 - 美国小麦期货周五上涨，在尾盘被推高，交易商说，因投资人在下周关键的美国农业部(USDA)种植及库存报告出炉前结清头寸。

小麦价格在交易日大部份时间承压，因为关键的美国小麦种植地区的生长状况正在改善。

本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月软红冬麦升0.9%，连续第二周上涨。

CBOT小麦价格在过去两周累计上升约0.5美元，但交易商表示，在整过涨势中交投清淡。

民间分析师机构Informa Economics预期，美国2013年所有小麦的种植面积料为5,607.4万英亩，低于1月时的预估值5,624.4万英亩，但高于上年的5,573.6万。硬粒小麦以外的春麦种植面积料为1,236.4万英亩。

春季初的雪暴料在周五至周未将从美国大平原广泛移向中西部，令一些地区的的降雪量达到一英尺，为受干旱困扰的土壤提供更多水份。

印度的PEC透过两个标购销售及出口16吨磨制小麦，因该国寻求降低国内大量小麦库存。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.29-3/4美元，上升1美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,280口。(完)

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